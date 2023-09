Praca w powiecie kościerskim. W Urzędzie Gminy Kościerzyna szukają pracownika. Potrzebny jest asystent rodziny

Osoby zainteresowane muszą spełnić co najmniej jeden z warunków:

Wymagane jest obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także prawo jazdy kat. B.

Osoby, które będą starały się o ten etat muszą znać przepisy z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochronie danych osobowych.

Na tym stanowisku będziesz wykonywać zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokumenty trzeba złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 5 budynek GOPS) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny” do 20.10.2023 r. w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie lub przesłać pocztą do dnia 20.10.2023 r. - decyduje data wpływu do Ośrodka, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.