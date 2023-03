Samowole budowlane w powiecie kościerskim. Właściciele 72 budynków musieli je rozebrać, bo stały nielegalnie

Samowole budowlane to wciąż problem nie tylko dla mieszkańców, ale i urzędników. W powiecie kościerskim nie brakuje miejsc, gdzie domki letniskowe rosną jak grzyby po deszczu i niekoniecznie zgodnie z prawem. Niektórzy starają się o ich legalizację, inni liczą, że nikt nie zauważy braku urzędowej zgody. Kiedy inspektorzy ruszają w teren nie ma znaczenia, czy nielegalny budynek liczy 5 czy 50 lat. Szokujące jest to, że w niektórych miejscach powstają całe osiedla wybudowane na dziko, a wiele domków znajduje się w strefie przybrzegowej, mniej niż 100 metrów od jeziora.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2022 roku wydał 34 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych, które do 1 stycznia nie zostały uchylone. Co więcej, do skutku doszły 72 rozbiórki.