Strażacy uratowali bobra, który utknął w turbinie. Niecodzienna akcja OSP Nowe Polaszki. Zobaczcie ZDJĘCIA

Strażacy z OSP Nowe Polaszki pomogli bobrowi, który utknął w turbinie. Wypompowali wodę z urządzenia, wyciągnęli zwierzę i wypuścili do rzeki.

Strażacy są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Tym razem ze wsparcia ochotników skorzystał...bóbr. Zwierzę utknęło w turbinie i nie mogło z niej wyjść. Do akcji wezwano OSP Nowe Polaszki.

W niecodziennej akcji uczestniczyli strażacy z OSP Nowe Polaszki. Tym razem druhowie ruszyli na pomoc bobrowi, który utknął w turbinie elektrowni wodnej w Starym Bukowcu w gm. Stara Kiszewa. Zwierzę nie mogło wydostać się z urządzenia, do którego wpadło. Zauważyli je przechodzący w pobliżu mieszkańcy. To właśnie oni wezwali strażaków. Druhowie wzorowo poradzili sobie z sytuacją, wypompowali wodę z urządzenia i uwolnili bobra. Ten bezpiecznie wrócił do rzeki.

Strażacy na co dzień muszą sobie radzić z różnymi sytuacjami. Zwykle jest to gaszenie pożarów, czy pomoc podczas wypadków drogowych. Zdarzają się jednak wezwania dość nietypowe, jak to w Starym Bukowcu, gdzie z ich wsparcia musiało skorzystać dzikie zwierzę. Warto wiedzieć, że bóbr europejski (Castor fiber) jest objęty częściową ochrona gatunkową i obowiązują w stosunku do niego pewne zakazy m.in.

zabijania,

niszczenia,

usuwania lub uszkadzania nor, żeremi i tam

płoszenia

niepokojenia.

Choć bywa, że niektórzy mieszkańcy nie są zadowoleni z działalności bobrów i uważają je za szkodniki, to pamiętajmy, że przychodzą one człowiekowi z pomocą. Jak podkreślają leśnicy - budując tamy i piętrząc wodę, przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych w przyrodzie, zwiększają różnorodność biologiczną i zabezpieczają nadrzeczne tereny przed powodzią. Bobry pomagają chronić ekosystem przed zmianami klimatycznymi. Są bohaterami dzikiej przyrody i warto spojrzeć na nie przychylniej. Jak wiemy zwierzęta te budują tamy, a te z kolei tworzą stawy, poszerzają rzeki, tworzą tereny podmokłe, które umożliwiają rozbudowywanie wodnych siedlisk, a zatem domu dla wielu innych zwierząt. Bobry pomagają również schłodzić wodę. Tamy mogą pogłębiać strumienie, a głębsze warstwy wody są zwykle chłodniejsze. Tamy pomagają również wypychać zimne wody gruntowe na powierzchnię.

