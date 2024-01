W Kościerzynie znikają żółte barierki ochronne oddzielające ulice od chodników. Wiceburmistrz tłumaczy: będzie bezpieczniej

Nowe barierki poprawią widoczność w Kościerzynie

Remonty dróg w Kościerzynie stały się nową codziennością mieszkańców. I o ile reperowanie ulic i wprowadzanie zmian, które mają poprawić bezpieczeństwo cieszy, o tyle sposób prowadzenia modernizacji w niektórych przypadkach budził zastrzeżenia. Działo się tak na ul. Jeziornej. To właśnie wówczas zarzucano złą organizację pracy i brak prawidłowego oznakowania objazdów. Chociaż wszystko wskazuje na to, że największy kryzys związany z modernizacją ulic w centrum miasta został zażegnany, to jednak pojawiły się pytania o znikające barierki zabezpieczające przy ul. Kartuskiej, Szopińskiego i Wybickiego.

Dotychczas w wielu miejscach w Kościerzynie ulicę od chodnika oddzielały żółte barierki. Niektórych mieszkańców zaniepokoił fakt, że elementy te są usuwane, chociaż jak podkreślają, spełniały swoja rolę, gdyż pionowe, zbliżone do siebie fragmenty uniemożliwiały wtargnięcie na jezdnię zwierząt, a także dzieci. Padały również pytania o zasadność wymiany całkiem dobrych urządzeń, co wiąże się przecież ze sporymi kosztami.