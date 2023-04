Wiosenna Giełda Mam w Kościerzynie. Na to wydarzenie zawsze z niecierpliwością czekają rodzice Joanna Surażyńska

Podczas Giełdy Mam można kupić rzeczy zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Na to wydarzenie zawsze z niecierpliwością czekają rodzice. To okazja, by zrobić zakupy w przystępnych cenach. Dla innych zaś to możliwość sprzedaży rzeczy, które nie są już potrzebne.