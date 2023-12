Czytelnik utonął w śmieciach. Pojemniki na odpady są za małe, a pracownicy nie zabrali worków

Pojemniki na odpady są za małe, a niektórzy mieszkańcy Kościerzyny zostają z górą śmieci, ponieważ pracownicy nie zabierają dodatkowych worków.

Niektórzy mieszkańcy Kościerzyny narzekają na problemy z wywozem śmieci. Ich zdaniem, pojemniki są za małe, a pracownicy wywożący odpady są złośliwi i zostawiają dodatkowe worki, zamiast je zabrać. - Zima jest wyjątkowo trudnym czasem dla osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych i palą w piecu - mówi nasz Czytelnik z Kościerzyny. - Właściwie cały pojemnik na odpady zmieszane jest wypełniony popiołem. Co mamy zrobić ze śmieciami? Wystawiamy je w workach obok pojemnika. Wywóz odbywa się rzadko, bo co dwa tygodnie. Tymczasem ostatnio zostaliśmy z kilkoma workami na kolejne dwa tygodnie, ponieważ śmieci w workach nie zostały zabrane. Nie rozumiem powodów tej decyzji. Tym samym za kolejne dwa tygodnie przed domem stanie już ok. 8 worków ze śmieciami. To jest jakaś kpina.

Mogą liczyć, ale głównie na podwyżki...

Jak podkreśla nasz Czytelnik, opłaty za wywóz śmieci stale rosną.

- Klienci mogą stale spodziewać się podwyżek, ale nie idzie za tym zadowolenie z wykonywania usługi - dodaje nasz Czytelnik. - Jak można zostawić klienta z górą śmieci. Moim zdaniem, pojemniki są zdecydowanie za małe, zwłaszcza że wywóz nie odbywa się co tydzień, tylko co dwa tygodnie. To zdecydowanie za rzadko. Za co w takim razie płacimy? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, jak inni mieszkańcy radzą sobie ze śmieciami. Nie wierzę, że ten jeden pojemnik na zmieszane i jeden na plastiki są dla kogoś wystarczające.

Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin (Bobowo, Kościerzyna, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Miasto Kościerzyna, Miasto Skórcz) od roku 2013 jest organizatorem systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zapytaliśmy, dlaczego śmieci w workach nie zawsze są odbierane.

ZGW tłumaczy

- Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki oraz utrzymywanie ich, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informuje Marcin Nowak, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca. - Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki został przeniesiony na wyłonionego w przetargu wykonawcę usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i jest częścią usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każda nieruchomość została wyposażona w niezbędne urządzenia zgodnie z zasadą, by ich pojemność zapewniła zgromadzenie wszystkich wytworzonych odpadów pomiędzy kolejnymi wywozami określonymi w harmonogramie odbioru.

- Odbiór odpadów odbywa się poprzez opróżnianie pojemników i zabranie worków udostępnionych do odbioru w miejscu odbioru odpadów zorganizowanym przez właścicieli nieruchomości - mówi Marcin Nowak. - W sytuacjach incydentalnego wystąpienia nadmiaru odpadów i braku możliwości umieszczenia wszystkich wytworzonych odpadów w pojemnikach, wykonawca dokonuje także odbioru odpadów segregowanych, które zostały udostępnione do odbioru w oznakowanych czytelnym opisem (np. na kartce) pojemnikach lub workach należących do właściciela nieruchomości, bez względu na ich kolorystykę. Wykonawca może również odebrać odpady segregowane umieszczone w opakowaniu, które jest wykonane z tego samego materiału, z którego składa się frakcja odbieranych odpadów (np. papier i kartony umieszczone w opakowaniu z kartonu, plastiki umieszczone w opakowaniu plastikowym) oraz innych odpadów racjonalnie udostępnionych do odbioru w ramach selektywnej zbiórki, bez względu na opisany sposób udostępniania nadmiarowych ilości odpadów - dodaje Marcin Nowak.

Odbiór odpadów frakcji „Resztkowe” w Kościerzynie odbywa się co dwa tygodnie z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych przez cały rok.

