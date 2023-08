Działki na sprzedaż w powiecie kościerskim. Gmina Kościerzyna sprzedaje nieruchomości. Znamy ceny działek

Działki na Kaszubach. Gmina Kościerzyna sprzedaje nieruchomości

W Małym Klinczu można kupić działkę, która zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową o pow. 0,2087 ha, cena netto to 168 700 zł plus 38 801 zł podatku VAT. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Powiat kościerski to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Na tym terenie znajduje się ponad 200 jezior, często ukrytych w leśnych gęstwinach. Zobaczcie jak uroczo Kaszuby wyglądają z lotu ptaka.…

Kształt tych działek jest nieregularny, wydłużony, stanowi nieistniejącą drogę, położone przy drodze utwardzonej, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.

Działki zostały przeznaczone do zbycia w formie zamiany. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do 6 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.