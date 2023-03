Kolejny wzrost bezrobocia w powiecie kościerskim. Mniej ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

Oferty pracy w Kościerzynie

- Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w lutym 2023 r. wyniosła 8,2% (w lutym 2022 r. wyniosła 7,5%) - informuje Seweryn Jereczek, dyrektor PUP w Kościerzynie. - Dla porównania szacuje się, że stopy bezrobocia w lutym 2023 r. wyniosły: w woj. pomorskim - 5,0% (w lutym 2022 było to 5,3%), w kraju - 5,5% (w lutym 2022 było to 5,9%).

Aktywizacja osób bezrobotnych

W lutym br. skierowano ogółem 24 osoby bezrobotne na programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy z tego: do prac interwencyjnych - 5 osób, do wykonywania pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 4 osoby, do rozpoczęcia szkolenia - 1 osobę, do wykonywania stażu zawodowego - 7 osób, do wykonywania prac społecznie użytecznych - 7 osób.



W programach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy uczestniczyło 450 osób, z tego: