Na rolników, którzy ponieśli straty czekają pieniądze. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk

29 grudnia 2023 r. kończy się nabór wniosków w ramach programu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Jest on skierowany do wszystkich tych rolników, którzy ponieśli straty w wyniku różnego rodzaju klęsk żywiołowych a także ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Czasu pozostało niewiele, a o tym do kogo trafią pieniądze decyduje kolejność złożonych wniosków. Z tych, które dotychczas wpłynęły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zainteresowani ubiegają się o blisko 2,4 mln zł.

Pomoc przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek: