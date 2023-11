Trwa wypłata zaliczek. Pieniądze trafiają do rolników. Wypłaty potrwają do końca miesiąca

16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Do 2 listopada wypłacono 4,17 mld zł. Z tej kwoty 3,65 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do blisko 847 tys. rolników. Z kolei ponad 520 mln zł trafiło do 436 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW.

Zaliczki są wypłacane sukcesywnie. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.