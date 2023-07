Pieniądze na zalesianie i zadrzewianie czekają. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca. Warto się pospieszyć

Nawet 17 tys. zł do hektara mogą otrzymać rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na gruntach rolnych. Pieniądze można otrzymać także na tworzenie zadrzewień śródpolnych, zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych i zakładanie systemów rolno-leśnych. Ważne jednak, aby złożyć wniosek do 31 lipca 2023 r.

Pieniądze na zalesienie gruntów

Masz grunty rolne i marzy ci się stworzenie na nich lasu? A może chciałbyś zwiększyć bioróżnorodność w już istniejącym? Jest szansa, aby zdobyć na ten cel dofinansowanie. Do 31 lipca 2023 roku trwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Wszystkie są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Pomoc można otrzymać na: Zalesianie gruntów rolnych;

Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;

Zakładanie systemów rolno-leśnych. Czas na złożenie wniosku jest do 31 lipca 2023 r., ale co ważne - tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W jednym formularz uwzględniono wszystkie cztery interwencje. Zalesianie gruntów rolnych W ramach tego działania można otrzymać jednorazowe wsparcie na założenie uprawy leśnej oraz jej ochronę przed zwierzyną. Ta oferta skierowana jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych gmin, powiatów czy województw. Wnioskujący powinni: być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym chcą posadzić las, zobowiązać się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia opracowanego przez nadleśniczego a także posiadać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

Jest też kilka wymogów dotyczących samych gruntów przeznaczonych do zalesienia. I tak: muszą być one wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako rolne i muszą być użytkowane jako pola lub sady. Oprócz tego teren, na którym chcemy posadzić las, powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomoc w danym roku przyznawana jest maksymalnie do 40 ha. Ponadto, jeżeli działka przeznaczona pod zalesienie nie graniczy z lasem lub obszarem zalesionym, jej szerokość musi być większa niż 20 metrów.

Nie bez znaczenia jest również liczba sadzonek użytych do zalesienia – została ona precyzyjnie określona i jest uzależniona od gatunku wykorzystanego do zalesienia, np. dla sosny wynosi od 8 tys. do 10 tys. szt./ha, dla dębu lub buka – od 6 tys. do 8 tys. szt./ha.

STAWKI W RAMACH ZALESIANIA

zalesianie w warunkach korzystnych: 16 059 zł/ha,

zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 17 436 zł/ha,

zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie co najmniej dwumetrową siatką metalową: 19,7 zł/mb,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami: 2428 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami: 2210 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą: 1829 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami: 2362 zł/ha.

Można korzystać również z premii pielęgnacyjnych i zalesieniowe.

Tworzenie zadrzewień śródpolnych

I ta pomoc ma charakter jednorazowy. Wnioskujący muszą być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu przeznaczonego pod zadrzewienie i zobowiązać się do wykonania zadrzewienia tworzącego zwarty obszar o powierzchni od 10 do 50 arów powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. W jednym roku mogą otrzymać wsparcie do 40 ha. Do zadrzewienia należy użyć co najmniej 3 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów. Konieczne jest również zabezpieczenie wykonanego zadrzewienia przed zniszczeniem i jego utrzymanie od 3 do 5 lat od wypłaty wsparcia.

Wsparcie na zadrzewienie - założenie tworzenie zadrzewień w warunkach korzystnych: 10 892 zł/ha,

tworzenie zadrzewień na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 13 664 zł/ha.

Wsparcie na zadrzewienie - zabezpieczenie

zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie dwumetrową siatką metalową: 19,7 zł/mb,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami: 1708 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami: 2210 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą: 944 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami: 2362 zł/ha.

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Maksymalna powierzchnia, do której można otrzymać wsparcie w jednym roku wynosi 40 ha. Dofinansowanie to przyznawane jest do działek wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las, dla których sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których wydana została decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Jeśli chodzi o rodzaj inwestycji, na które można otrzymać środki, to mogą to być m.in.:

przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat lub dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 21 do 60 lat albo też odnowienie drzewostanu uszkodzonego czy zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat.

Zakładanie systemów rolno-leśnych Wsparcie na założenie tzw. systemu rolno-leśnego i jego ochronę przed zwierzyną przyznawane jest jednorazowo w formie ryczałtu. I jest to pomoc skierowana do rolników lub ich małżonków, którzy są właścicielami gruntu przeznaczonego do założenia takiego systemu. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Maksymalna powierzchnia, która może być objęta wsparciem, to 40 ha w jednym roku.

Stawki systemów rolno-leśnych zakładanie systemów rolno-leśnych w warunkach korzystnych: 3092 zł/ha,

zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 3199 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami: 566 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami: 1381 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą: 148 zł/ha,

zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami: 2362 zł/ha.

Osoba, która skorzysta z pomocy jest zobowiązana do utrzymania przez 5 lat od wypłaty wsparcia co najmniej 51 proc. minimalnej liczby sadzonek drzew i krzewów i do zabezpieczenia drzew i krzewów przed zwierzyną przez 3 lata.

