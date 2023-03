Pomorskie Forum Nasienne. Specjaliści radzili rolnikom, co uprawiać na Kaszubach, żeby otrzymywać jak największe zbiory

Producenci rolni z całego Pomorza przyjechali do Lubania, by wziąć udział w X Forum Nasiennym. Konferencja ta ma szczególne znaczenie dla rolników. To właśnie podczas niej mogą się dowiedzieć, co uprawiać i w jaki sposób nawozić, by otrzymać urodzajne plony.

Kaszubskie ziemie to prawdziwe wyzwanie dla rolników. Niestety nie od dziś wiadomo, że słabej jakości gleby wymagają szczególnych zabiegów. Dlatego też tak ważne, by korzystać z pomocy nauki i nowoczesnych technologii, aby móc na nich gospodarować bez ponoszenia strat.

W Lubaniu rolnicy mogli liczyć przede wszystkim na porady ekspertów.