Powiat kościerski. W marcu liczba bezrobotnych nieco spadła. 87 mieszkańców znalazło pracę || RAPORT Joanna Surażyńska

Według stanu na dzień 31 marca 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1.961 osób, w tym 1.163 kobiety (59,3% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca lutego 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 87 osób (o 4,2%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 66 osób (z 1.229 do 1.163 osób) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 21 osób (z 819 do 798 osób).