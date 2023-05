Przegląd prasy z tygodnia 28.05.2023. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To konkurs, który ma długą i bogatą historię. Celem jest popularyzacja Sanktuariów Maryjnych, a szczególnie: Matki Bożej Królowej Rodzin i Matki Bożej Bolesnej w Kościerzynie.

26 maja 2023r. o godz. 10.01 strażacy zostali zadysponowani przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Kościerzynie do pożaru samochodu na trasie Wiele - Kliczkowy w gminie Karsin.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

24.05.2023 r. ok. godz. 18 przez Kościerzynę przeszła potężna ulewa. Wielu mieszkańców miasta musiało się zmierzyć z konsekwencjami gwałtownego deszczu.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się 35-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Powiadomił o oszustwie internetowym w wyniku, którego stracił ponad 1 tys. zł. W tej sprawie funkcjonariusze prowadzą postępowanie.

Jeszcze w tym roku na wielu pomorskich drogach w miejsce starych fotoradarów pojawią się nowoczesne. Co więcej, planowane są trzy nowe lokalizacje z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości.

Policjanci otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące wypadków drogowych, do których doszło na terenie Kościerzyny oraz Dziemian. Na miejsce wypadków zostali skierowani policjanci, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia oraz wyjaśniali jego okoliczności.

23.05.2023 w Dziemianach w powiecie kościerskim, na drodze wojewódzkiej nr 235, doszło do wypadku drogowego. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, przeprowadzali oględziny oraz rozpytywali świadków. Ranny 44-latek został przetransportowany do szpitala. Śledczy szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to skuteczne narzędzie, dzięki któremu policjanci od kilku lat dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

Tysiące pielgrzymów przybyło do Wiela, by wziąć udział w uroczystościach odpustowych na Kalwarii Wielewskiej. Tegoroczne hasło streszcza się w słowach: „Wsłuchujemy się i wcielamy w życie nauczanie Świętego Jana Pawła II”. To właśnie w Wielu znajduje się słynący z łask obraz Matki Bożej Pocieszenia.