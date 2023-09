Rajd Żurawinowy wystartował z Kościerskiej Huty. Rowerzyści poznają urokliwe tereny Kaszub ZDJĘCIA

Rajd Żurawinowy

Sześćdziesięciu uczestników wystartowało w IX Rajdzie Żurawinowym, który ruszył z Agroturystyki Gościna w Kościerskiej Hucie w gminie Kościerzyna. Wydarzenie to każdego roku przyciąga miłośników dwóch kółek z różnych regionów Polski. Nie inaczej było tym razem. Na Kaszuby zawitali goście m.in. z Głogowa, Warszawy, czy Torunia. Każdy docenia niezwykle urokliwą trasę rajdu, a także okazję do poznania miejsc, w których rośnie żurawina. Trzeba bowiem podkreślić, że sportowe zmagania organizowane są w ramach Festiwalu Żurawiny. W niedzielę kolejna odsłona imprezy w Dobrogoszczy.

Kaszuby mają wiele do zaoferowania. Urokliwe tereny, mnóstwo zdrowej żurawiny i do tego wspaniałą kuchnię. To wszystko łączy w sobie Festiwal Żurawiny.

Jak podkreśla Halina Rogińska, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata, które jest organizatorem festiwalu to fantastyczne, że rowerzyści chcą poznawać Kaszuby i odkrywać powiat kościerski Przyjeżdżają z odległych miejscowości i to tylko potwierdza, że za sprawą żurawiny, która jest skarbem powiatu kościerskiego, stowarzyszenie promuje region.