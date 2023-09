Kaszubska Jesień Rolnicza i dożynki w Lubaniu z atrakcjami nie tylko dla rolników ROZMOWA, ZDJĘCIA

Przed nami Kaszubska Jesień Rolnicza i dożynki, a to oznacza, że żniwa już za nami. Jak w tym roku można ocenić zbiory po trudnej wiośnie i deszczowym lecie? Czy rolnicy mają za co dziękować podczas dożynek w Lubaniu? Na polach zostały jeszcze kukurydza, gryka i rzepak jary. W skali województwa odmiany ozime zbóż i rzepaku dały plony na przyzwoitym poziomie, w niektórych powiatach nawet bardzo dobrym. Gorzej jest z plonowaniem odmian jarych, tu susza poczyniła dość duże szkody. Żadna gałąź gospodarki nie jest tak bardzo uzależniona od warunków atmosferycznych jak rolnictwo. Są lata lepsze i gorsze, ale myślę, że dziękować należy za każdy uzyskany zbiór.

Czym jesienne targi różnią się od wiosennych? Jak co roku, w drugim dniu targów odbędą się dożynki diecezji pelplińskiej oraz dożynki gminy Nowa Karczma. Będą występy zespołów artystycznych. Odbędzie się również wystawa zwierząt drobnych – gołębi i królików, w odróżnieniu od targów czerwcowych, podczas których odbywa się wystawa zwierząt dużych – koni, bydła mięsnego i owiec. Jesienią mamy również możliwość pokazania i omówienia kolekcji odmian ziemniaków, zebranych z naszych poletek doświadczalnych.

Co czeka uczestników tegorocznej Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu? Oprócz wystawców zwierząt swoje stoiska będą miały także firmy ogrodnicze oraz firmy specjalizujące się w instalacjach OZE czy produktach do termomodernizacji obiektów budowlanych. Gościć będziemy również przedstawicieli różnych instytucji związanych z rolnictwem. Jak co roku odwiedzający targi będą mogli zaopatrzyć się w smaczne produkty tradycyjne, drobny sprzęt gospodarczy czy ogrodniczy i inne urządzenia. Dużą atrakcją dla dzieci na pewno będzie wesołe miasteczko.

Podczas wydarzenia uczestnicy mogą skorzystać również z doradztwa ekspertów. Co obecnie najbardziej frapuje producentów rolnych?

W tym roku po raz pierwszy pojawiło się zobowiązanie dla rolników w postaci warunkowości. Warunkowość to szereg przepisów i zobowiązań, które muszą spełniać rolnicy bez względu na to czy korzystają z jakichkolwiek funduszy UE czy nie. Dodatkowo w tym roku pojawiło się bardzo dużo zmian dla tych gospodarstw, które ubiegają się o dopłaty bezpośrednie. W jednej i drugiej dziedzinie zmian jest sporo i wiedzę na te tematy przekazujemy już od dłuższego czasu, ale daje się zauważyć, że wielu rolników potrzebuje upewnić się czy aby na pewno wszystko dobrze rozumieją. Oprócz tego rolnicy zainteresowani są nowymi technologiami w poszczególnych kierunkach produkcji rolnej.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wyspecjalizował się w organizacji różnego rodzaju targów i pokazów zarówno w Starym Polu jak i w Lubaniu. Czy ten proces w dobie cyfryzacji i usług online jest łatwiejszy niż przed laty, czy wręcz trudniejszy? Jak udaje się przyciągnąć na te wydarzenia tak ogromne liczby odwiedzających?

Korzystamy ze wszelkich możliwych zdobyczy technicznych. Możliwość kontaktowania się z wystawcami online bardzo przyspiesza proces organizacji targów. Jesteśmy obecni w wielu mediach społecznościowych, co umożliwia nam szeroką promocję organizowanych przez nas wydarzeń. Dzięki telebimom transmitujemy co ciekawsze wydarzenia targowe. Mimo iż znaczny odłam społeczeństwa również korzysta z różnych usług online, to jednak na każdych targach odwiedza nas bardzo dużo osób, gdyż ludzie mają potrzebę spotkań „twarzą w twarz”. Chętnie spotykają się z innymi, a taka impreza jak targi umożliwia szeroko pojętą wymianę poglądów.