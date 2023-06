Seniorzy z powiatu kościerskiego aktywnie spędzają czas! Rywalizowali w Spartakiadzie w Nowej Karczmie ZDJĘCIA

Spartakiada seniorów w Nowej Karczmie

Nie od dziś wiadomo, że śmiech, ruch i dobre towarzystwo to skuteczne lekarstwo na wiele dolegliwości. Doskonale wiedzą o tym także seniorzy, którzy przyjechali do Nowej Karczmy, by wziąć udział w VII Spartakiadzie o Puchar Wójta Gminy Nowa Karczma.

W wydarzeniu wzięło udział 6 drużyn, które rywalizowały w 6 konkurencjach. Swoich sił musiały spróbować w slalomie, rzucie do tarczy, kręglach, rzutach do celu, ringo i „z prawej na lewą”. Przygotowano również dodatkową konkurencję dla Gości i Przewodniczących Kół – lotki rzuty do tarczy.

Wśród gości, którzy kibicowali seniorom i wzięli również udział w konkurencjach byli: wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, Grzegorz Piechowski wójt gminy Kościerzyna, Marek Wołoszyk przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma, Hanna Latoszewska dyrektor Banku Spółdzielczego w Skarszewach, Zbigniew Stencel, przewodniczący Zarządu Rejonu PZERiI w Kościerzynie, Krystyna Mach, sołtys Nowej Karczmy i radna Rady Gminy Nowa Karczma, a także Maria Kreft radna.