W Lubaniu spotkał się zespół, który zajmuje się aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Dokument odgrywa także ważną rolę w procesie programowania środków funduszy UE wdrażanych z poziomu krajowego i regionalnego.

- Aktualizujemy krajową strategię, która była przyjęta w 2019 roku. Jednak COVID 19 i wojna na Ukrainie, a także nowy okres programowania, w szczególności funduszy wspólnej polityki rolnej sprawił, że konieczne są zmiany - mówi Ryszard Zarudzki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Dlatego ta strategia jest tak ważna. Jest to dokument podstawowy, który potwierdza to co dobrze robiliśmy do tej pory i zmienia zasadniczo pewne wybrane elementy. To co się zmienia to konieczność budowania odporności gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego. W tym zakresie budujemy programy, które będą gwarantować, że opłacalność w kryzysowych sytuacjach będzie najlepsza jak to tylko możliwe.