W Wielką Sobotę (8.04.2023) w Kościerzynie przez kilka godzin nie była czynna żadna apteka

Zdziwienie i irytacja towarzyszyły mieszkańcom Kościerzyny, którzy w Wielką Sobotę poszukiwali czynnej apteki. Jeden z naszych Czytelników powiadomił naszą redakcję o trudnej sytuacji, jaka miała miejsce tuż przed świętami wielkanocnymi.

- W Wielką Sobotę udałem się do lekarza z powodu uciążliwych objawów choroby - mówi nasz Czytelnik. - Dostałem receptę z lekami, które miałem pilnie wykupić. To było ok. godz. 14. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że apteki są nieczynne. Jeździłem od jednej do drugiej, objechałem całe miasto w poszukiwaniu otwartej, ale bez skutku. Wszystkie były nieczynne. Tymczasem nocny dyżur rozpoczyna się od godz. 21.