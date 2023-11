Strażacy z powiatu kościerskiego szkolili się do akcji w bardzo trudnych warunkach. Działania organizowało OSP Karsin

Szkolenie strażaków w Karsinie

- Projekt miał zasięg powiatowy - mówi Krzysztof Datta, komendant gminny OSP w Karsinie. - Działania skierowane były do grupy 20 strażaków - ratowników, przedstawicieli jednostek OSP działających na terenie gmin Karsin, Dziemiany i Kościerzyna. W szkoleniu udział wzięli strażacy z OSP Karsin, OSP Osowo, OSP Wdzydze Tucholskie, OSP Wiele, OSP Raduń, OSP Dziemiany, OSP Wielki Klincz i OSP Skorzewo . Szkolenie przeprowadzili członkowie grupy instruktorów FireTrap.pl. To obecnie jedna z najlepszych firm szkoleniowych dla strażaków w Polsce.

W Wielkim Klinczu doszło do wypadku z udziałem autobusu i dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby poniosły śmierć na miejscu, było także wielu rannych. Na szczęście ten czarny scenariusz to tylko efekt…

Druhowie zgłębiali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Instruktorzy omówili ekwipunek osobisty strażaka i akronim SPOŁEM, za pomocą którego strażacy dokonują ostatniej kontroli przed wejściem do strefy zagrożenia. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa związane z gaszeniem pożarów wewnętrznych. Prowadzący zwracali szczególną uwagę na BHP pracy strażaka, przygotowanie i zakładanie środków ochrony indywidualnej, w tym używanie odzieży podbarierowej, i sprzętu osobistego do pracy w „trudnej strefie”. Podczas szkolenia analizowano także wypadki, do których doszło podczas działań strażaków, by na tym przykładzie uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Nie mogło się również obyć bez cennych wskazówek dotyczących sposobów działania w sytuacjach awaryjnych, które mogą się zdarzyć podczas akcji, mowa tu m.in. o awarii aparatu powietrznego, czy chociażby zaplątaniu.