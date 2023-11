W Wielkim Klinczu doszło do wypadku autobusu z dwoma autami osobowymi! Na szczęście to tylko ćwiczenia strażaków

Ćwiczenia strażaków w Wielkim Klinczu

W Wielkim Klinczu doszło do zdarzenia autobusu komunikacji publicznej z dwoma samochodami osobowymi. Co więcej, w jednym z aut wybuchł pożar. W wypadku uczestniczyło 28 osób, a trzy z nich poniosły śmierć na miejscu. Pozostali poszkodowani zostali ewakuowani z pojazdów i stref zagrożenia do namiotów (punktów medycznych), gdzie przeprowadzono segregację poszkodowanych i zaopatrywano ich do dalszego transportu.

Na szczęście te tragiczne sceny, które rozegrały się w Wielkim Klinczu to tylko efekt strażackich ćwiczeń. Służby ratownicze regularnie doskonalą swoje umiejętności i poprzez szkolenia przygotowują się do działań w trudnych warunkach. Ćwiczenia Ratowniczo-Medyczne Straży w Wielkim Klinczu odbyły się na terenie firmy UNIBUD.

Brały w nich udział takie jednostki jak: