W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie zorganizowano półkolonie letnie ZDJĘCIA

Dzieci każdego dnia chętnie korzystały z ciekawych rozrywek, takich jak: wyjście do kina Remus w Kościerzynie na bajkę pt. „Rysiek Superwróbel”, wodne szaleństwa w „Aqua Centrum” w Kościerzynie, zajęcia śpiewu i tańca prowadzone przez Sławka Tuszkowskiego , rejs statkiem po Jeziorze Wdzydzkim i mile spędzony czas na terenie Wdzydz Kiszewskich.

Rozmowę z dziećmi przeprowadzili również strażnicy Straży Miejskiej w Kościerzynie . Następnie uczestnicy udali się do parku rozrywki „Costerina Park” w Kościerzynie, aby spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Ostatniego dnia, czyli w piątek udali się do „Parku Edukacyjnego Zoo - Egzotyczne Kaszuby” w Tuchlinie , gdzie można było obejrzeć i dotknąć niektóre z egzotycznych okazów.

Drugi turnus półkolonii rozpoczęto na łonie natury, udając się do Nadleśnictwa Lipusz , gdzie czekał Pan Jan Kowalke, który zaproponował 5 km grę terenową. Zmęczeni, ale szczęśliwi, uczestnicy wspólnie piekli kiełbaski przy ognisku. Następne dni dzieci spędziły kolejno w „Aqua Centrum” w Kościerzynie , gdzie uczestnicy mogli rozegrać wodny mecz piłki siatkowej.

W czwartek wszyscy udali się na jazdę konną i wiele innych atrakcji do „Zagrody Podkówka” w Nowym Klinczu. Ostatniego dnia półkolonii zaplanowano wyjście do kina Remus w Kościerzynie na premierę filmową pt. „Miraculum: Biedronka i Czarny Kot”. Po powrocie do szkoły na dzieci czekała aktorka Wanda Neumann, która w niezwykle atrakcyjny i teatralny sposób przedstawiła wiersze Juliana Tuwima.