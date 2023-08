Kościerzyna: praca czeka na człowieka. Oferty pracy sierpień 2023 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie

Pracownicy są obecnie poszukiwani m.in. na stanowiskach:

pełnomocnik ds. marketingu

mechanik pojazdów samochodów

pracownik transportu wewnętrznego

spawacz

stolarz budowlany

pracownik ogólnobudowlany

spedytor w transporcie kontenerów morskich

pomoc kuchenna

spawacz

pracownik produkcji

nauczyciel języka angielskiego

policjant

opiekunka w żłobku

nauczyciel wychowania przedszkolnego

elektryk/brygadzista

pedagog specjalny



Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1794 osoby, w tym 1070 kobiet (59,6% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca maja 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 29 osób (o 1,6%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 4 osoby (z 1074 do 1070 osób) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 25 osób (z 749 do 724 osób).