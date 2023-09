Kościerzyna: praca czeka na człowieka. Oferty pracy wrzesień 2023 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie

Pracownicy są obecnie poszukiwani m.in. na stanowiskach:

kierownik sal restauracyjnych

mł. specjalista ds. administracji magazynowej

główny księgowy

mechanik

pomocnik budowlany

oligofrenopedagog

kierowca

doradca biznesowy

kucharz

pracownik budowlany

kierownik działu inwestycyjnego

piekarz

sprzedawca

florysta

mechanik pojazdów samochodowych

elektryk

geodeta

psycholog

pomocnik stolarza

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1.781 osób, w tym 1.062 kobiety (59,6% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca lipca 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 13 osób (o 0,7%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 6 osób (z 1.068 do 1.062 osób) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 7 osób (z 726 do 719 osób).