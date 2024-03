Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Kościerzynie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tłumy pątników wyruszyły w trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Dziemianach. Pokonali od 30 do 55 kilometrów w ciszy, skupieniu i modlitwie. To była noc, która dała szansę na początek nowego życia.

Droga z Nowej Karczmy do Kościerzyny jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na realizację inwestycji. Jest szansa także na rondo w Małym Klinczu.

Opieka Wytchnieniowa to program, który ma pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w codziennych obowiązkach. Dzięki temu znajdą chwilę na odpoczynek lub załatwienie różnych spraw. W Nowej Karczmie można składać wnioski.

Mieszkańcom Małego Klincza i okolic od wielu dni sen z powiek spędzają plany jednego z inwestorów, który w tej okolicy chciałby produkować brykiet tekstylny. Wystąpił do gminy o wydanie stosownych opinii i zezwoleń. Na to nie ma zgody miejscowych, którzy obawiają się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego też zbierają podpisy, by powstrzymać kontrowersyjną inwestycję i nie dopuścić do powtórki z Kamieńca.