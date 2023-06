Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Kościerzynie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Noc świętojańska to wyjątkowy czas. Dawniej wierzono, że wówczas na mocy zyskiwały demony oraz zlatujące się na sabaty czarownice. Aby ustrzec się przed ich wpływami, Kaszubi mieli swoje sposoby. Te przypomniano w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, które odwiedzili miłośnicy historii, także tej z przymrużeniem oka.

Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

Kościerzyna ma dużo do zaoferowania. W najbliższym czasie w powiecie kościerskim sporo będzie się działo. Z nami zaplanujesz swój czas. Zajrzyj do galerii zdjęć, gdzie zamieściliśmy plakaty z różnych imprez w powiecie kościerskim. Dowiesz się, gdzie możesz się wybrać 23-25 czerwca 2022. Znajdziesz szczegółowe programy.

Dom nad morzem to marzenie wielu osób. Postanowiliśmy sprawdzić ile trzeba mieć pieniędzy, żeby je zrealizować. Przejrzeliśmy najtańsze oferty w serwisie Otodom.pl. Zobaczcie, czy stać was na to, by każdego dnia zasypiać słysząc szum morza. Zobaczcie najtańsze domy nad morzem w województwie pomorskim.

Lekarze urolodzy ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie polecieli do Chicago, by wziąć udział w Kongresie American Urological Association. Ten jest doskonałym źródłem informacji o najnowszych badaniach naukowych prowadzonych w dziedzinie urologii.