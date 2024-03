Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

33-latek, który groził nożem pracownikom kościerskiej przychodni, pozostanie w areszcie do czerwca. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna chciał się zarejestrować do lekarza.

Świat Wiedźmina to niezwykle bogate i fascynujące uniwersum, które przyciąga fanów literatury fantasy, gier komputerowych i seriali nie tylko w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na świecie, dzięki czemu przygody Geralta z Rivii poznaje coraz więcej osób. Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego obfituje również w różne ciekawostki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Kobiety z całego regionu przyjechały do Kościerzyny, by wziąć udział w spotkaniu poświęconemu zdrowiu i urodzie. Gwiazdą wydarzenia pod hasłem "Kobieta w Sercu Kaszub" była artystka sceny kabaretowej Ewa Błachnio, która zadbała o sporą dawkę humoru.

Jak to jest mówić po kościersku? My wiemy. Każde miasto ma swoje charakterystyczne miejsca, nazwy, które funkcjonują tylko w mowie potocznej. Są też takie miejsca, które mieszkańcy nazywają po swojemu. Jak się mówi po kościersku? Stodoła, blaszak, zachód, deptak - to przyszło nam pierwsze na myśl. Naszym czytelnikom - mieszkańcom Kościerzyny o wiele więcej. Sprawdźcie sami.

Gmina Kościerzyna przygotowuje nowy lokal wyborczy, który zastąpi ten w Hotelu Szarlota. Tym samym mieszkańcy będą wybierać samorządowców już w innym miejscu. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany.

W powiecie kościerskim stawiane są przenośne płotki. Chronią one płazy przed wtargnięciem na jezdnię. Rocznie ratowanych jest w ten sposób wiele płazów. Wiosna to czas żabich godów. Płazy masowo przemieszczają się do stawów, niejednokrotnie przez lokalne drogi. Co roku tysiące z nich ginie pod kołami samochodów.

Po powrocie z lasu sprawdź, czy nie przyniosłeś ze sobą "nieproszonego gościa". Kleszcze są już aktywne, a mieszkańcy sygnalizują, że zwierzęta wracają ze spacerów z tymi pajęczakami. W powiecie kościerskim odnotowano już 4 przypadki boreliozy.