Przegląd prasy z tygodnia 23.04.2023. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

W Hotelu Faltom w Rumii odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Pomorskiego 2023! Najpiękniejszą Pomorzanką została Monika Hirsz z Gdańska. Natomiast wśród nastolatek tytuł Miss powędrował do Mai Pohl z Gdańska. Poznajcie pozostałe piękności Pomorza!

Na stadionie sportowym w Starej Kiszewie spotkały się dwie drużyny B klasy - Wierzyca Stara Kiszewa i Huragan Nowe Polaszki. Gospodarze dali wycisk przeciwnikom wbijając im pięć bramek. Huragan odnotował dwa celne strzały.

Wiosna to czas prac w ogrodzie. Przycinanie, grabienie, sianie i sadzenie. Te czynności wykonują wszyscy, którzy marzą, by latem rozkoszować się niesamowitym widokiem roślin. Co zrobić, aby mieć piękny ogród? Jakie prace wykonać w pierwszej kolejności? Podpowiadamy. Zajrzyjcie też do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia ogrodu Hanny Smuczyńskiej, florystki freelancerki, która w Nowej Karczmie stworzyła ogród marzeń. Może się zainspirujecie.