Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do groźnego wypadku doszło 14.10.2023 r. ok. godz. 18.30 na ul. Szopińskiego w Kościerzynie. Samochód potrącił pieszego.

Fuksje to pięknie kwitnące krzewy, które najczęściej uprawiamy w doniczkach, na balkonach i tarasach. Bywa, że traktujemy je jako rośliny jednoroczne i jesienią wyrzucamy. To błąd! Fuksje są wieloletnie, jednak nie są odporne na zimno. Dlatego można je przezimować, ale trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Podpowiadamy, jak przechować fuksje do wiosny.

Zakończyły się dwudniowe eliminacje do III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurencje miały za zadanie wyłonić najlepszego funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierowania, który pod koniec listopada 2023 roku będzie reprezentował garnizon pomorski w ogólnopolskich zmaganiach w Szkole Policji w Katowicach. Zwycięzcą został podinsp. Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.