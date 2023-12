Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Kościerzyna, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To historyczny moment w życiu szkoły. Przysięgę złożyło 25 uczniów Ogólniaka. Przed nimi sporo wyzwań i działań na rzecz lokalnej społeczności.

Radni powiatu kościerskiego uchwalili budżet, a to oznacza, że już wiadomo ile pieniędzy jest na inwestycje i co dzięki nim uda się zmienić. Optymistycznie wygląda także zadłużenie.

W atmosferze świątecznej solidarności, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie włączyli się w akcję charytatywną pn. "Niebieski Mikołaj". Tym razem ich wsparcie trafiło do rodziny z Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego.

Uczniowie z powiatu kościerskiego już po raz szósty mieli okazję ujawnić swoje talenty plastyczne oraz zamiłowanie do kaszubskich tradycji świątecznych w konkursie „Kaszubska Kartka z Życzeniami na Boże Narodzenie”.

W Kościerzynie remontowanych jest kilka ulic, a to oznacza, że mieszkańcy i kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. W rejonie skrzyżowania ul. Tetmajera i Słowackiego wprowadzono ruch wahadłowy. Remont trwa także na ul. Jeziornej. Zachowajcie ostrożność.

Część doświadczonej kadry Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie a wśród niej ikony pielęgniarstwa złożyły wypowiedzenia z pracy. Do naszej redakcji dotarł niepokojący list w tej sprawie.

Nauka się opłaca. Przekonać się o tym mogli uczniowie z gminy Kościerzyna, którym wręczono stypendia. Zobaczcie, kto dostał nagrody.

W tym roku dochód przeznaczony został na podopiecznych szkoły: Rozalię, Kajetana i Gustawa, a także Radę Rodziców.

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym przeprowadzono monitoring gniazd tarłowych troci jeziorowej odmiany wdzydzkiej. Troć jeziorowa należy do rodziny łososiowatych. Jest to ryba dwuśrodowiskowa, ponieważ jej cykl życiowy związany jest ze środowiskiem jeziorowym (okres żywienia) i z rzeką (okres tarła i młodzieńczego rozwoju).