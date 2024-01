Zdjęcia Kościerzyny, które przenoszą w przeszłość. Zobaczcie, jak miasto wyglądało wiele lat temu!

Kościerzyna to malowniczo położone miasto na Pomorzu, które w swej historii przeszło przez wiele ważnych etapów. Początki Kościerzyny sięgają XIII wieku, gdy prawdopodobnie została założona. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1282 roku. Wówczas obszar, na którym obecnie znajduje się Kościerzyna, zamieszkiwany był głównie przez Kaszubów, co do dziś wpływa na charakterystyczny charakter regionu.

W XIV wieku Kościerzyna znalazła się pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego, co trwało do 1454 roku. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej i podpisaniu pokoju toruńskiego, miasto wróciło do Polski, zyskując niepodległość. Następnie rozpoczął się okres rozwoju gospodarczego, handlowego i rzemieślniczego. W XVII wieku Kościerzyna doświadczyła okresu prosperity, co miało wpływ na rozwój lokalnej kultury i życia społecznego.