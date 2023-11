Członkowie OSP Kaliska Kościerskie odwiedzili cmentarz parafialny w Kościerzynie, gdzie spoczywają strażacy

OSP Kaliska Kościerskie

Natomiast Zaduszki to ważne święto obchodzone 2 listopada. To okazja do wspomnienia i modlitwy za dusze zmarłych. Obchody Zaduszek są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i tradycji. Również w tym dniu Polacy odwiedzają cmentarze. To czas, kiedy rodziny gromadzą się wokół grobów swoich przodków i modlą się za dusze zmarłych.