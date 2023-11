Mieszkańcy Kościerzyny odwiedzili groby swoich bliskich. Przy kościerskim cmentarzu odbyła się kwesta na renowację nagrobków

Cmentarze stają się miejscem wzmożonego ruchu, ozdabiane są kwiatami i zniczami. Wieczorem, znicze na grobach tworzą piękny widok. W niektórych regionach Dzień Wszystkich Świętych łączy się z tradycyjnymi potrawami, takimi jak kruche ciasto w kształcie krzyża. To również czas spotkań rodzinnych, wspólnego oddawania czci zmarłym i refleksji nad sensem życia.

Natomiast Zaduszki to ważne święto obchodzone 2 listopada. To okazja do wspomnienia i modlitwy za dusze zmarłych. Obchody Zaduszek są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i tradycji. Również w tym dniu Polacy odwiedzają cmentarze. To czas, kiedy rodziny gromadzą się wokół grobów swoich przodków i modlą się za dusze zmarłych.

Zaduszki mają głębokie znaczenie zarówno duchowe, jak i kulturowe. To czas, gdy Polacy oddają hołd zmarłym i pielęgnują tradycje przekazywane przez pokolenia. Obchody tego święta wyrażają szacunek i miłość do tych, którzy odeszli.