Milion złotych z Polskiego Ładu na remont zabytkowych obiektów w gminie Kościerzyna. Szykują się zmiany w szkołach i przedszkolu

Remonty szkół w gminie Kościerzyna

- Naszej gminie udało się zdobyć dotacje na dwa projekty. Łączna suma dofinansowania wyniesie 1 000 000 zł - mówi Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Pierwsza inwestycja obejmuje odbudowę dwóch obiektów zabytkowych. To Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem oraz Punkt Przedszkolny w Kłobuczynie, będący częścią Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich. Budynki są wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i stanowią cenne architektonicznie i kulturowo świadectwo minionej epoki będące przykładem typowego budownictwa XIX wiecznego.

- Przedmiotem drugiego wniosku był remont toalet w Szkole Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu - dodaje wójt gminy Kościerzyna. - Zależy nam, aby zabytek utrzymywał swoją pierwotną, autentyczną formę, jednak został dostosowany do nowych funkcji. Dzięki realizacji inwestycji powstaną nowe rozwiązania sanitarne.

W ramach RFOD wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji.