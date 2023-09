Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Lubaniu spotkali się przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także urzędnicy by dyskutować na temat koniecznej aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Rozmawiano m.in. o najważniejszych problemach i możliwościach podejmowania działań, by rolnicy w sytuacjach kryzysowych nie tracili płynności finansowej.

Czerniki to niewielka miejscowość - domy zadbane, w pobliżu lasy, jest też świetlica wiejska. Mieszkańcy doskonale się znają, wspierają, potrafią wspólnie działać. Jednak nie wszystko jest takie sielskie i idealne...

W Kościerzynie trwa wyczekiwany Festiwal Food Trucków. Przedstawiciele polskiej areny street foodowej prezentują kuchnie z całego świata. Można skosztować pyszności z dosłownie każdego zakątka globu. Oprócz jedzenia, na miejscu dostępne jest kino 7D. Festiwal potrwa do niedzieli.

Jeśli szukasz pracy to właśnie pojawiła się oferta w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje asystenta rodziny. Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki.

Z Kościerzyny w kierunku Skorzewa prowadzi nowa ścieżka rowerowa. Trasa została już otwarta i służy mieszkańcom. To czwarta ścieżka wybudowana w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”.

Szkoły w Grabowie Kościerskim i Nowej Karczmie czekają spore zmiany. Gmina otrzymała dofinansowanie na remonty i rozbudowę. Dobre wieści przekazał Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który przyjechał do Będomina na ślubowanie klas pierwszych.

Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17.10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski).

Michał Probierz nowym trenerem reprezentacji Polski szybciej niż planowano. PZPN zapowiadał ogłoszenie wyników w środowe południe, ale wszystkich wyprzedził prezes Cezary Kulesza, który porannym wpisem rozwiał nadzieje kibiców. Fani nie czekali długo i memami skomentowali wybór Michała Probierza. Jak jest? Sprawdź te obrazki.

Hiperurykemia to powszechna, ale nadal zbyt rzadko rozpoznawana choroba. Szacuje się, że z jej powodu w Europie cierpi już 27 milionów osób, a w samej Polsce – 5 milionów. Mówimy o niej, gdy dojdzie do przekroczenia prawidłowej normy stężenia kwasu moczowego we krwi. Sprawdź, jakie daje objawy i jak ją leczyć.