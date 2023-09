Ulice Jeziorna, Kowalska i Świętojańska w Kościerzynie do remontu. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu

Remonty dróg w Kościerzynie

W centrum Kościerzyny szykują się ważne remonty. Ulice Kowalska i Jeziorna będą modernizowane. Częściowo także zmiany obejmą ulicę Świętojańską. To główne drogi w centrum miasta ich stan nie był jednak wizytówką Kościerzyny. Zarówno nawierzchnia jak i krzywe chodniki pozostawiały wiele do życzenia. Na szczęście to się już wkrótce zmieni. Miasto otrzymało dofinansowanie na przebudowę dróg, a teraz także znalazło wykonawcę, który przeprowadzi remont.