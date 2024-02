Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Kościerzynie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Deka w gminie Liniewo. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej oraz policja.

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu kościerskiego z narkotykami. W minioną środę kryminalni znaleźli w ich mieszkaniach amfetaminę i marihuanę. Grozi im do 3 lat więzienia.

Wczoraj od wczesnych godzin porannych Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie prowadzili działania pn. „Bezpieczne Ferie”, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości i stanu technicznego samochodów oraz trzeźwość uczestników ruchu. Głównym celem akcji jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych poprzez dyscyplinowanie kierowców. Kierujący, którzy stosowali się do przepisów, otrzymali nagrodę w postaci apteczki samochodowej przekazanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Nagrody wręczali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich.

Policja zakończyła postępowanie w sprawie bulwersującej wycinki drzew w Grabówku w powiecie kościerskim. Sytuacja miała miejsce w październiku 2023 r. Co udało się ustalić?

Nie trzeba wyjeżdżać w egzotyczne miejsca, żeby na Pomorzu odpocząć w oryginalnych lokacjach. Na Kaszubach coś dla siebie znajdą miłośnicy glampingu, spania w piramidach, noclegów w wiatraku czy fani tolkienowksiego Śródziemia, na których czekają domki hobbitów. Kochasz Robin Hooda? Na Pomorzu można zamieszkać w domku na drzewie. Gdzie znajdziesz te nietypowe hotele, pensjonaty i zagrody agroturystyczne?

30.01.2024 r. przyniósł kolejny spektakl na niebie. Co się zadziało? Na pewno kilka zjawisk optycznych, a wśród nich m.in. "halo". Halo to fascynujące zjawisko atmosferyczne, które polega na pojawianiu się okręgu świetlnego lub łuku wokół słońca lub księżyca. Zobacz, co udało się uchwycić na zdjęciach Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.