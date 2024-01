Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kierowca mercedesa stracił panowanie nad autem i wjechał w znak drogowy w Kościerzynie”?

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Kościerzynie znikają żółte barierki ochronne oddzielające ulice od chodników. Wiceburmistrz tłumaczy: będzie bezpieczniej Żółte barierki ochronne, które oddzielają ulice od chodników w Kościerzynie miały poprawić bezpieczeństwo. Kiedy je usunięto, mieszkańcy zaczęli zadawać pytania o zasadność takich działań i ich koszty.

📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Kościerzyna. Uczniowie Ekonomika na Rynku miasta zatańczyli poloneza! Tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego Ekonomika zatańczyli poloneza na Rynku miasta. Tradycyjny taniec w ich wykonaniu mogli obejrzeć mieszkańcy. Teraz czeka ich studniówka!

📢 Kościerzyna. Policja zatrzymała mężczyzn, którzy w mieszkaniach ukrywali 1800 porcji narkotyków! Dwaj mieszkańcy Kościerzyny trafili do aresztu po tym jak policjanci w ich mieszkaniach ujawnili spore ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat do więzienia. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Będzie bezpośrednie połączenie z Kościerzyny do Kartuz, ale dopiero za kilka lat PKP PLK szuka firmy, która wykona remont linii kolejowych nr 201 odcinek Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy. Przetarg już został ogłoszony. Dzięki tej inwestycji pociągi z Kościerzyny pojadą bezpośrednio do Kartuz.

📢 „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta". 31 policjantów rozpoczęło służbę w Policji na Pomorzu „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci, ślubując na sztandar, wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz innych wyróżnień.

📢 Pomyłka na egzaminie zawodowym. Tysiące uczniów nie zdało? Czy będą poprawki? Centralna Komisja Egzaminacyjna skomentowała sytuację Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

📢 Kierowca miał 2 prom. alkoholu w organizmie i cofnięte uprawnienia. Został zatrzymany przez policję w Kościerzynie Policjanci z kościerskiej komendy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze uniemożliwili mu kontynuowanie dalszej jazdy. Teraz nietrzeźwy kierujący musi liczyć się z konsekwencjami, ponieważ grozi mu kara do 3 lat więzienia.

📢 Szczury, króliki, ślimaki, a nawet krewetki... Zobacz, jakie zwierzęta ludzie chcą oddać za darmo Mieszkańcy Pomorza najczęściej szukają nowego domu dla psów i kotów. Ale nie tylko... Jest wiele innych zwierząt, które możesz mieć całkowicie za darmo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą ze stycznia 2024 roku. 📢 W 2023 r. wpłynęły 1054 zgłoszenia do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Kościerzynie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które wspomaga policjantów w codziennej służbie, a mieszkańcom daje możliwość łatwego przekazywania informacji o zdarzeniach wpływających na ich bezpieczeństwo. Poprzez reakcję internautów kościerscy mundurowi codziennie przeprowadzają interwencje, które w sposób bezpośredni likwidują zagrożenia. Liczba zgłoszeń stale wzrasta. W 2023 r. wpłynęły 1054 zgłoszenia.

📢 Zima pełna uroku w powiecie kościerskim. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia! Zima to pora roku, która ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Jednak trzeba przyznać, że zimowe krajobrazy mają sporo uroku. Zobaczcie zachwycające zdjęcia zimy wykonane przez Annę Nidecką z powiatu kościerskiego. 📢 Leon jest pierwszym mieszkańcem Kościerzyny urodzonym w 2024 roku! Rodzicom gratulował burmistrz Pierwszym mieszkańcem Kościerzyny, który przyszedł na świat w 2024 roku jest Leon! Rodzicom uroczego maluszka gratulował burmistrz Michał Majewski. 📢 Pożar w szpitalu w Kościerzynie! Do akcji wezwano wszystkie służby ZDJĘCIA Ten czarny scenariusz to na szczęście tylko ćwiczenia, które zorganizowano w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. W symulowanych działaniach, w tym m.in. pożarze, brali udział także strażacy i policja.

