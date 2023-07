Przegląd tygodnia z 2.07.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 25.06 do 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkańcy całego regionu w sobotę bawili się podczas Festiwalu Kiszewskie Smaki w Starej Kiszewie. Każdego roku wydarzenie to przyciąga miłośników lokalnych potraw i dobrej zabawy. Tu na scenie przenikają się dwa światy - kulinarnego dziedzictwa i muzyki. Przed publicznością wystąpiły takie zespoły jak: Jary Oddział Zamknięty oraz Mejk, a także raper Matlane.

Widzimy nagrania ze szwedzkich miast, z Francji, gdzie drugie i trzecie pokolenia migrantów urządzają burdy. My chcemy być mądrzy przed szkodą, chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polski na kolejne dziesięciolecia. I zapewnimy - zadeklarował w sobotę w Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki.

Kościerzyna ma wielkie tradycje czasopiśmiennicze i wydawnicze. Stąd pochodzi wielu twórców literatury kaszubskiej, na czele z Aleksandrem Majkowskim. Nic dziwnego, że to właśnie tu od lat organizowane są Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina. W tym roku odbyły się już po raz 23.

Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie co roku przyciągają miłośników literatury w każdym wieku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak zawsze będzie okazja, by kupić ciekawe pozycje, a także zdobyć autograf

1 lipca 2023 r. do Kościerzyny przyjedzie premier Mateusz Morawiecki, aby spotkać się z mieszkańcami powiatu kościerskiego.

Chcesz spróbować lokalnych potraw i posłuchać muzyki? Koniecznie przyjedź do Starej Kiszewy. Czeka cię tu mnóstwo atrakcji bowiem już 1 lipca o godz. 15 rozpoczyna się Festiwal Kiszewskie Smaki. Sporo się będzie działo! Na scenie wystąpią: zespół Jary Oddział Zamknięty, Mejk i raper Matlane.

Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!

Pierwszy dzień Open'er Festiwal 2023 należy do bardzo udanych. Większość festiwalowiczów jest zadowolona z organizacji tegorocznych koncertów i ilości atrakcji. Jako drugi na Głównej Scenie wystąpił tego dnia zespół One Republic. Jak się okazało, mają oni więcej wspólnego z Polską niż mogłoby się wydawać. Sprawdźcie fotorelację!