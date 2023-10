Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W weekend w Kościerzynie uroczyste zakończenie sezonu motocyklowego, zorganizowane przez Klub motocyklowy LOST SAINTS LEMC Poland. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 8 października. Rozpocznie się o godzinie 14:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata. Po nabożeństwie motocykliści wyruszą do Powiatowego Ośrodka Młodzieży w Garczynie.

W Dziemianach odbyło się wyjątkowe wydarzenie - uroczyste otwarcie nowego budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania. To moment, na który społeczność lokalna czekała z niecierpliwością. To był dzień pełen radości i wzruszeń.

Policjanci wykorzystują każdą okazję, aby rozmawiać na temat bezpieczeństwa. Tym razem spotkali się z seniorami w Łubianie, by ostrzec ich przed metodami stosowanymi przez oszustów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Z grona 126 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 36 finalistek tegorocznej edycji.

Nawet na trzy lata do więzienia może trafić 19-latek, który został zatrzymany z narkotykami w Liniewie. Policjanci znaleźli przy nim mefedron.

W Kościerzynie odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Szachach drużynowych na szczeblu miejskim.

Uczniowie szkół w gminie Kościerzyna, a także mieszkańcy mogli poznać życie i twórczość kaszubskich pisarzy w niezwykle ciekawy i barwny sposób. W role twórców wcielili się m.in członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którzy z uczniami szkoły w Łubianie przygotowali projekt edukacyjny „Kaszëbë show - podaj rękę pisarzowi kaszubskiemu” .

Policjanci z kościerskiej drogówki oraz zarządcy drogi spotkali się w miejscowości Grabówko na drodze wojewódzkiej nr 224, gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku tego zdarzenia samochód marki Seat uderzył w drzewo. Pasażer zginął na miejscu, natomiast kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. W ramach tego spotkania, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poddały ocenie infrastrukturę oraz oznakowanie drogi w miejscu, w jakim doszło do tego wypadku.