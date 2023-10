W Grabówku nieznany sprawca podciął 12 drzew. Strażacy musieli je usunąć

Wielka rywalizacja sołectw w gm. Nowa Karczma. Wiemy kto poradził sobie najlepiej!

Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma to świetna zabawa i okazja do integracji. W tym roku zorganizowano go w Grabowskiej Hucie. Uczestnicy musieli wykazać się...