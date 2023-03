W Niedzielę Palmową (2 kwietnia 2023) odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych w Kościerzynie PROGRAM Joanna Surażyńska

W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia 2023 r. w Kościerzynie będzie miała miejsce celebracja diecezjalna dla młodzieży. Spotkaniu przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Co roku tysiące młodych z całej diecezji pelplińskiej przyjeżdża do Kościerzyny, by wziąć udział w tej uczcie duchowej. Celebrują święto, które ustanowił św. Jan Paweł II.