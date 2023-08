Nie będzie wody w gminie Kościerzyna. Planowane są remonty sieci wodociągowej w Kłobuczynie

Gmina Kościerzyna będzie remontowała wodociąg w Kłobuczynie

Mieszkańcy gminy Kościerzyna przez kilka godzin nie będą mieli wody. Jak się okazuje, ma to związek z remontem sieci wodociągowej. To oznacza, że trzeba się przygotować, aby nie było zaskoczenia, kiedy z kranów nic nie poleci. Warto zaopatrzyć się w wodę do picia.

Warto gromadzić deszczówkę, zamiast pozwalać, by spływała do kanalizacji. Dzięki programowi "Moja Woda" jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup urządzeń, które w tym pomogą. Lepiej pospieszyć…

Na szczęście informacje do mieszkańców docierają wcześniej, dzięki czemu mogą się oni przygotować do przerwy w dostawie wody. Dodajmy też, że remonty są koniecznością, po to by sieć jak najlepiej służyła potrzebom odbiorców, a woda spełniała wszystkie standardy jakości.