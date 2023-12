Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Kościerzynie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 24.12 do 30.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bus potrącił 75-letnią kobietę na chodniku w Kościerzynie. Trwają poszukiwania kierowcy”?

Przegląd tygodnia: Kościerzyna, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bus potrącił 75-letnią kobietę na chodniku w Kościerzynie. Trwają poszukiwania kierowcy Do wypadku doszło w Kościerzynie na ul. Szopińskiego. Kierowca busa na chodniku potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają jego poszukiwania. Tymczasem w Nowej Karczmie samochód spadł z 3 metrowej skarpy. Cała rodzina, w tym dzieci, trafiła do szpitala. 📢 Kolęda 2023/2024 w parafii Św. Trójcy w Kościerzynie. Kiedy odbędzie się wizyta duszpasterska? W parafii Św. Trójcy w Kościerzynie rozpoczęły się już wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Wizyta duszpasterska, nazywana potocznie kolędą, to rokroczne odwiedziny księży w domach parafian. Jej podstawowym celem jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i jego mieszkańców. To także okazja do lepszego poznania wiernych oraz ich problemów.

📢 Sylwestrowy wieczór na Kaszubach rozpoczynały różnego typu wróżby. Królowały też figle i psoty... Pierwszy dzień Nowego Roku był dawniej na Kaszubach pełen figli i psot - smarowano okna smołą, mazano drzwi kredą lub gliną, rozbierano wozy i wstawiano je na dach, łamano i przestawiano płoty, wynoszono wrota za stodołę...

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 4 europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

📢 Orszaki Trzech Króli w powiecie kościerskim. Zaplanowano sporo atrakcji! Orszaki Trzech Króli stają się coraz bardziej popularne. Już 6 stycznia 2024 r. po raz kolejny mieszkańcy wezmą udział w świątecznym pochodzie, który poprowadzą Trzej Królowie. W powiecie kościerskim także zaplanowano sporo wydarzeń z tym związanych. 📢 Horoskop partnerski na 2024 rok. Jednych czeka wielkie uczucie, innych miłosne przygody. Zobacz, co się będzie działo w kolejnych miesiącach Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet. 📢 W Chróstach Wysińskich zapaliło się poddasze budynku jednorodzinnego W Boże Narodzenie doszło do pożaru poddasza w budynku jednorodzinnym w Chróstach Wysińskich w gm. Liniewo. W akcji brało udział 6 zastępów straży pożarnej. Straty są spore.

📢 Szpital w Kościerzynie zakupił nowoczesny echokardiograf za prawie 1 mln zł! Urządzenie daje nowe możliwości Nowoczesny echokardiograf, który został zakupiony przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zapewnia precyzyjną diagnostykę pacjentów z problemami kardiologicznymi. Kosztował prawie 1 mln zł, a dofinansowanie pochodziło ze środków unijnych. 📢 W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie zorganizowano międzypokoleniowe jasełka Po raz kolejny w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie zorganizowano jasełka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, a także nauczyciele i emeryci. Nie brakowało wzruszeń i radości ze spotkania przy wigilijnym stole. 📢 Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na rynku w Kościerzynie. Pojawił się Ignacy Paderewski 27 grudnia na rynku w Kościerzynie można było obejrzeć ciekawą inscenizację. A wszystko za sprawą obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy z zaciekawieniem oglądali to niecodzienne widowisko, zwłaszcza że w sercu miasta pojawił się sam Ignacy Paderewski.

📢 Uczniowie kościerskiej "Budowlanki" z główną nagrodą! Nakręcili film o zawodach przyszłości Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie wzięli udział w konkursie promującym kształcenie zawodowe. W ramach zadania nakręcili film i zgarnęli główną nagrodę. Gratulujemy! 📢 Nowoczesny aparat USG w szpitalu w Kościerzynie poprawi diagnostykę. Pieniądze na jego zakup przekazały samorządy Prawie 300 tys. zł kosztował nowoczesny aparat USG V6, który trafił na Oddział Położniczo - Ginekologiczny w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Urządzenie pozwoli jeszcze lepiej zadbać o zdrowie kobiet w ciąży. Pieniądze na zakup USG przekazały lokalne samorządy. 📢 Spadła liczba bezrobotnych w powiecie kościerskim, ale pracodawcy zgłosili do PUP mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy Według stanu na dzień 30 listopada 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1.864 osoby, w tym 1.091 kobiet (58,5% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca października 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 58 osób (o 3,0%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 22 osoby (z 1.113 do 1.091 osób) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 36 osób (z 809 do 773 osób).

📢 Nowa droga w Wygoninie już służy mieszkańcom! Jest bezpieczniej Koniec z remontem drogi w Wygoninie w gm. Stara Kiszewa. Mieszkańcy mogą już bezpiecznie korzystać z nowego odcinka, który oficjalnie został oddany do użytku. W planach są jednak kolejne remonty. 📢 Silny wiatr na Pomorzu sieje spustoszenie. Ponad 160 interwencji strażaków w Boże Narodzenie Tylko 25 grudnia do godz. 15:00 strażacy musieli interweniować aż 164 razy. To efekt silnego wiatru, który sieje spustoszenie w województwie pomorskim.

📢 Członkowie Kościerskiego Klubu Morsów "Forrest Gump" nawet w Wigilię wskoczyli do zimnej wody Morsowanie w Wigilię to z pewnością niezwykłe i oryginalne przeżycie, które może dodać wyjątkowego smaczku do świątecznej atmosfery. Chociaż tradycyjnie Wigilia kojarzy się z ciepłem i przytulnością, morsowanie w tym dniu może być unikalnym sposobem na dodanie odrobiny ekstremalnego doświadczenia do świątecznego klimatu.

📢 W święta na Kaszubach do drzwi pukają koza, niedźwiedź, baran, byk... i to prowadzone przez Cygana Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach, zwane Gòdë, są niezwykłym czasem pełnym radości, kolorowych pochodów i tradycyjnych obrzędów. Bogactwo kaszubskich zwyczajów obejmuje kolędowanie, strojenie domów i choinek, przygotowywanie świątecznych potraw. Od Wigilii do Trzech Króli ulicami wędrują grupy kolędników, zwanych "Gwiazdką" lub "Gwiżdżami".

