Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Kościerzyna, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Policjanci zatrzymali 22-latka, który dokonał wymuszenia rozbójniczego wobec dwóch 14-latków. Zatrzymany usłyszał zarzut, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Dodatkowo okazało się, że 22-latek był poszukiwany. Dziś o jego losie zadecyduje sąd.

Do groźnego pożaru doszło 30.08.2023 r. w Liniewku Kościerskim w gminie Nowa Karczma. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Jednak straty materialne są duże.

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionej 53-letniej kobiety. W poniedziałek o jej zaginięciu policjantów zawiadomiła rodzina. 29.08.2023 r. wieczorem kobieta została odnaleziona i trafiła pod opiekę lekarzy.

Do kolizji drogowej doszło 29.08.2023 r. w Kaliskach Kościerskich w gminie Kościerzyna.

W trasę do Lwowa ruszyła karetka, która do niedawna była używana przez kościerski Zespół Ratownictwa Medycznego. Specjalistyczny ambulans typu C marki Volkswagen Crafter wyprodukowany został w 2010 r. Pojazd został przekazany przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. do użytku Lwowskiej Terytorialnej Unii Medycznej i będzie wykorzystywany przez Multidyscyplinarny Szpital Kliniczny Nagłej i Intensywnej Terapii we Lwowie.