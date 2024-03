Marzec 2024 w Kościerzynie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Przegląd lutego 2024 w Kościerzynie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzyny poszukuje zaginionej w dniu 26.02.2024 r. Nieletnia nie powróciła z przepustki do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Adoptowanie zwierzęcia ze schroniska to wyjątkowe doświadczenie, które przynosi korzyści zarówno dla przyszłego właściciela, jak i dla samego zwierzaka. Wybór adopcji zamiast zakupu od hodowcy czy sklepu zoologicznego jest decyzją etyczną, która przyczynia się do poprawy życia bezdomnych zwierząt oraz rozwiązania problemu nadmiernego rozmnażania. W kościerskim schronisku wiele psów i kotów wciąż czeka na nowy dom. Jest też sporo szczęśliwców, którzy trafili do nowych opiekunów.