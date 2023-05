Właściciel jeziora Wielkie Oczko w gm. Kościerzyna ogrodził je płotem. Teraz sprawa trafiła do sądu

- Nie rozumiem takiego postępowania - dodaje kierownik WPK. - Można grodzić jeziora, ale poza terenami parków. Jeśli zacznie się to robić na terenach chronionych to dojdzie do katastrofy. Nie wspomnę już, że pomysł otoczenia jeziora w takim miejscu siatką kojarzy się obozowo, a nie parkowo.