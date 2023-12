Grudzień w Kościerzynie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Kościerzynie, najważniejsze informacje miesiąca

Złote gody są nie tylko okazją do świętowania piękna długotrwałego związku, ale także do wyrażenia wdzięczności za wspólne chwile, dobre i złe oraz do złożenia sobie wzajemnych obietnic na kolejne lata razem. W gminie Liniewo małżonkowie świętowali piękne jubileusze!

Strażacy z całego Pomorza pomagają spełnić marzenia dzieci z Hospicjum „Bursztynowa Przystań" w Gdyni. Zakładają mikołajowe czapki i wpłacają pieniądze, by w ten sposób podopieczni hospicjum mogli otrzymać wymarzone prezenty na święta. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia wyjątkowych Mikołajów.

Dziś (29 listopada 2023) o godz. 7.30 na ul. Staszica w Kościerzynie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ranna w wyniku tego wypadku została przewieziona do szpitala. Mundurowi sprawdzili trzeźwość kierowców. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, teraz śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku.

27.11.2023 r. przed godz. 13.00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Orle w gminie Liniewo. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia. Samochód marki Peugeot uderzył w drzewo. Pasażerka z obrażeniami trafiła do szpitala. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego.

Dzieci z kościerskiego domu dziecka mają nowe miejsce do życia. Przekazano im klucze do dwóch nowych budynków. Mają tu dwuosobowe pokoje z łazienkami, sporych rozmiarów salon, kuchnię z jadalnią i wszelkie wygody. Radość była ogromna, a wnętrza robią wrażenie.

Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!