Luty 2024 w Kościerzynie: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2024

Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kościerzyny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci zatrzymali 20-latka, który 24 stycznia 2024 r. w godzinach wieczornych zaatakował i dotkliwe pobił 18-latka na terenie jednej z restauracji w Kościerzynie. Następnie zabrał telefon komórkowy wraz ze słuchawkami o wartości 320 zł. W piątek zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny tymczasowy areszt.

Tegorocznej zbiórce 28 stycznia 2024 roku przyświeca motto: „Tu wszystko gra OK!”. Jak co roku główną rolę podczas finału pełnili wolontariusze, którzy za każdym razem w styczniu stawiają się w pełnej gotowości do działania.

28 stycznia 2024 r. w Kościerzynie świętowano 104. rocznicę powrotu miasta do Ojczyzny. Mieszkańcy zgromadzili się na kościerskim rynku, aby powitać przynoszących wolność szwoleżerów rokitniańskich oraz oddać hołd bohaterom.

Kryminalni z kościerskiej komendy zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który groził i zmuszał do określonego zachowania pracowników jednej z placówek bankowych na terenie miasta. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Na drodze wojewódzkiej nr 221 na odcinku Kościerzyna - Nowa Karczma i w Głodowie tylko w ciągu jednego dnia mundurowi odnotowali 20 zgłoszeń uszkodzeń kół i zawieszeń w związku ze złym stanem drogi, a od poniedziałku blisko 40. Policjanci wielokrotnie informowali zarządcę drogi o konieczności naprawy nawierzchni jezdni.