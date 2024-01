Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To był wyjątkowy Orszak Trzech Króli w Nowych Polaszkach, gdyż został zorganizowany po raz pierwszy w tej parafii. Mieszkańcy z kolędami wyruszyli do Starych Polaszek, gdzie na wszystkich uczestników czekało ognisko i biesiada.

W sobotę, 6 stycznia 2024 roku po raz pierwszy ulicami Kościerzyny wyruszył Orszak Trzech Króli. Co więcej, orszaki wyruszyły z trzech parafii w Kościerzynie, aby spotkać się wspólnie na Rynku. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

Poloneza czas zacząć! Pierwsi uczniowie w Gdańsku już rozpoczęli swoje imprezy studniówkowe, które oznaczają ostatni beztroski czas przed intensywnymi przygotowaniami do egzaminu dojrzałości. Tak w 2024 roku bawili się uczniowie VI LO w Gdańsku!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dozór policyjny zastosowano wobec 36-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany, kiedy kryminalni znaleźli u niego narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli amfetaminę i marihuanę. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Do groźnego pożaru doszło 5.01.2024 r. przed godz. 9. Służby zostały powiadomione o pożarze poddasza w jednym ze sklepów na terenie Starej Kiszewy.

Ponad 81 tys. zł będzie kosztować konserwacja sześciu pojazdów konnych znajdujących się w kolekcji muzeum we Wdzydzach. Wytypowane zabytki są niezwykle cenne.

Szczęście uśmiechnęło się do niektórych piesków i kotów ze schroniska w Kościerzynie. Zwierzaki trafiły do adopcji i znalazły nowy dom. Ich świąteczne zdjęcia zachwycają. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie ile radości dają te urocze czworonogi swoim nowym właścicielom.

Powiat kościerski oprószony śniegiem wygląda malowniczo. Niestety gorzej na drogach. Jest bardzo ślisko, a kierowcy muszą dziś podróżować w bardzo trudnych warunkach. Zobaczcie zimowe zdjęcia z powiatu kościerskiego.